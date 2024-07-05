Разгром, который потерпела партия президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в воскресенье, должен стать предупреждением для президента Байдена, его кампании и всей Демократической партии.

Байден и его команда, сосредоточенные на собственных проблемах после неуверенного выступления президента на дебатах, возможно, слишком озабочены его выживанием на вершине списка демократов, чтобы думать о последствиях голосования Франции.

Им следует подумать еще раз.

Национальное объединение во Франции возглавляет Марин Ле Пен - это крайне правая, националистическая, антииммигрантская партия с антисемитскими корнями. Ее отец, возглавлявший партию, которая в 2018 году была переименована в Национальное объединение, был отрицателем Холокоста.

Это одна из многих правых партий в европейских странах, которые в последние годы на подъеме.

Макрон сделал ставку на то, что он сможет заставить избирателей противостоять перспективе партии Ле Пен у власти и что они отшатнутся от такого будущего. В первом из двух туров голосования он проиграл с разгромным счетом.

Центристский альянс Макрона с трудом добрался до третьего места.

Избиратели в Британии пойдут на выборы в четверг. По всем меркам Лейбористская партия, которая была без власти более десяти лет, на пути к победе на выборах. Если это произойдет, демократам в Соединенных Штатах не стоит слишком уж утешаться.

Для Байдена и демократов один урок из голосования во Франции кажется очевидным. Попытки напугать избирателей мрачными прогнозами о том, что победа Трампа будет означать для будущего американской демократии, могут оказаться недостаточными для победы в ноябре. Эти предупреждения сработают для основных сторонников Байдена, но они в одиночку, вероятно, не выиграют ему выборы.

Эта угроза второго президентства Трампа реальна, как реальны и предупреждения о политике, проводимой партией Ле Пен.

Источник: washingtonpost.