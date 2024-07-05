Французская крайне правая партия «Национальное объединение» (RN) во главе с Марин Ле Пен одержала явную победу в первом туре парламентских выборов во Франции.

Если партия получит абсолютное большинство во втором туре 7 июля, Франция впервые со времен Второй мировой войны получит крайне правое правительство.

Для ультраправых это может быть благоприятным моментом для влияния на Европейский союз.

Венгрия, возглавляемая национал-консервативной партией Виктора Орбана «Фидес» более десяти лет, только что начала свой шестимесячный срок в качестве держателя ротационного президентства блока.

Кроме того, ультраправые партии добились значительных успехов на выборах в Европейский парламент 6-9 июня, что является признаком растущих националистических и популистских настроений в 27 странах ЕС.

Влияние RN (ультраправых) может проверить аспекты Зеленого соглашения ЕС, направленного на сокращение выбросов парниковых газов, устранение загрязнения и поддержку устойчивой промышленности.

RN проводила кампанию против экологических норм ЕС, утверждая, что они наносят ущерб рабочим местам и французской промышленности.

Иммиграция остается главным направлением деятельности RN. Партия выступает за более строгий контроль и стремится проводить политику, которая отдает приоритет французским гражданам в вопросах социальных льгот, жилья и рабочих мест.

Примечательно, что победа RN в первом туре может вызвать тактический сдвиг среди правых партий в ЕС. Партия Ле Пен в последние годы смягчила свою позицию по ЕС.

Источник: Radio Free Europe.