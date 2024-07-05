Израильские военные готовят поэтапный вывод войск из Газы и тихо оказывают давление на правительство, чтобы оно как можно скорее заключило перемирие с ХАМАС.

В то же время военные работают над расчисткой территории перед тем, что, по словам официальных лиц, может обернуться опустошительной войной с поддерживаемой Ираном ливанской милицией «Хезболла».

Один из израильских чиновников заявил сегодня, что если барометр уничтожает довоенный потенциал ХАМАС, включая четко обозначенные батальоны со сложной координацией и связью, и устраняет ХАМАС из правительства Газы, то Израиль уже добился этого.

Несколько израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, дали понять, что Израиль начнет выводить войска из Газы, поскольку он вступает в так называемую «фазу C» своей войны, при этом значительно сокращенное количество войск будет сосредоточено на том, что один чиновник назвал «борьбой с очагами активности ХАМАС и охотой за особо важными целями».

Другой израильский чиновник признался ABC News, что «Хамас по-прежнему имеет большое влияние на то, что происходит в Газе — это главное. Нам нужно попытаться создать альтернативу».

По словам четырех официальных лиц США и Израиля, говоривших с ABC News, на встречах на высоком уровне в Вашингтоне на прошлой неделе министр обороны Израиля Йоав Галлант, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин обсудили возможные планы «на следующий день» в отношении Газы.

Один из планов будет включать международный «совет директоров», который американские чиновники сравнивают с руководящим комитетом стран, в который войдут ОАЭ, Египет и, возможно, Иордания.

Марокко отправит миротворцев в Газу, а США каким-то образом обеспечат общий надзор и командование и контроль.

Источник: abcnews.