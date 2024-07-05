Байден находится под давлением, требующим отказаться от своей заявки на второй срок, его партия оказалась на неизведанной территории, борясь с длинным списком рисков и выгод.

Но ни одна партия не сталкивалась с вызовом, с которым сегодня сталкиваются демократы: кандидат, преследуемый сомнениями относительно своей остроты ума; своей способности победить своего соперника, бывшего президента Дональда Трампа.

Все это заставило демократов столкнуться с критически важными вопросами: легче ли победить Трампа с Байденом во главе списка или без него? Рискованнее ли выбрать нового кандидата или остаться с президентом, который, похоже, обречен на поражение?

Несколько демократов заявили, что, несмотря на риски, новый кандидат может принести партии массу преимуществ, особенно если Байден назначит преемника, чтобы обеспечить плавный переход и свести к минимуму внутрипартийную борьбу.

Кандидат нового поколения мог бы привнести в список толчок энергии.

Но другие демократы, включая некоторых советников Байдена, заявили, что смена лошадей сейчас может привести к расколу и разрушительной вражде в партии. Это может обременить партию непроверенным кандидатом и логистическим кошмаром, что только увеличит шансы на победу Трампа этой осенью.

Преемник Байдена на поздней стадии будет менее известен и менее опытен на национальной сцене, чем Байден или Трамп, — препятствия, которые недавно выбранному кандидату придется быстро преодолевать.

Источник: nytimes.