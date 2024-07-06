Макрон в последнее время отошел от публичного поля зрения. За исключением запланированных международных обязательств, его не видели на улице почти две недели.

Впервые центристский альянс Макрона, уже потрепанный и измученный поражением на европейских выборах в июне, ведет отчаянную борьбу без своего лидера.

А реальность такова, что его союзники не хотят, чтобы он участвовал в публичных выступлениях: лицо Макрона даже убирают из предвыборной кампании.

«Ему сказали прекратить [предвыборную кампанию]… И дело не в том, что он услышал наше послание, скорее, его заставили его услышать», — сказал представитель партии «Возрождение», которому была предоставлена ​​анонимность для обсуждения деликатного вопроса.

«[Президент] недооценил, насколько общественность была отчуждена его личностью», — добавил чиновник.

В последние недели несколько партийных тяжеловесов лоббировали, чтобы Макрон не участвовал в кампании, что один из его ключевых союзников назвал необходимой «демакронизацией ». Один министр даже признался на общественном телевидении, что имидж Макрона «изнашивается ».

Макрон вернулся к чертежной доске и готовится к следующей битве: управлять Францией после того, что, как ожидается, станет громким поражением в воскресенье.

Французскому президенту, возможно, придется вступить в правительство «сожительства» с партией «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая, как ожидается, будет иметь самую большую фракцию в парламенте.

Источник: politico.