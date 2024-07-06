После восьми месяцев жестокой войны Израиля в Газе Соединенные Штаты, их европейские союзники и другие ведущие мировые державы устали.

В попытке положить конец насилию президент США Джо Байден объявил о плане прекращения огня и освобождения заложников, который, по его словам, был разработан членами военного кабинета Израиля и должен быть приемлемым для обеих сторон.

Совет Безопасности ООН одобрил план 14 голосами против 0, при этом Россия воздержалась.

Однако, несмотря на этот редкий международный консенсус, война продолжается. ХАМАС заявил, что приветствует план в принципе, и запросил некоторые разъяснения, прежде чем полностью одобрить его.

Более удивительным для многих наблюдателей является сопротивление собственного правительства Израиля этому плану, несмотря на тот факт, что администрация Байдена утверждает, что ее условия являются израильскими.

Первым приоритетом плана должно быть обеспечение безопасности и мира, чтобы палестинцы и международные доноры могли начать срочную работу по оказанию помощи и восстановлению в секторе Газа. Любые новые меры безопасности должны быть реализованы с помощью арабских и международных партнеров.

Учитывая асимметрию власти между израильтянами и палестинцами, прогресс в построении жизнеспособного палестинского государства потребует строгого контроля со стороны командующего, беспристрастного посредника.

Только Организация Объединенных Наций при поддержке основных мировых держав может выполнить эту роль.

Необходимо назначить посланника мира для работы над подготовкой международной мирной конференции для обеспечения реализации плана. В случае тупика между двумя сторонами — например, по вопросам безопасности или доступа к пограничным пунктам пропуска — этот посредник должен утвердить абсолютную власть.

Источник: foreignaffairs.