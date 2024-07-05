Первый месяц премьерства Кира Стармера станет насыщенным международной дипломатией, включая встречи с президентом США Джо Байденом и европейскими лидерами.

Первые шаги Кира Стармера на мировой арене состоятся всего через несколько дней, в Вашингтоне пройдет саммит, посвященный 75-летию НАТО.

Затем 18 июля Стармер выступит в качестве ведущего во дворце Бленхейм, недалеко от Оксфорда, в центральной Англии, на встрече Европейского политического сообщества, на которой, как ожидается, будут присутствовать Эммануэль Макрон из Франции и Олаф Шольц из Германии.

Лейбористская партия, находящаяся у власти с 2010 года, пообещала проводить внешнюю политику, основанную на «прогрессивном реализме», рассматривая более нестабильный мир, «поскольку он не такой, каким мы хотели бы его видеть», заявил Дэвид Лэмми, который, как ожидается, станет министром иностранных дел.

Великобритания была одним из самых верных сторонников Киева и предоставляла ему деньги, оружие и подготовку войск, чтобы помочь отразить полномасштабное вторжение России.

Лейбористы подчеркнули, что продолжат оказывать поддержку Украине в случае своей победы, и ожидается, что Стармер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время, чтобы лично подтвердить это послание.

Стармер заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным на данный момент «просто не является вопросом», и назвал его «агрессором на Украине».

«Самое главное — это абсолютно ясно заявить, что наша поддержка Украины осуществляется единым фронтом в этой стране», — сказал он.

Источник: ndtv.