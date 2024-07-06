Партия ультраправых Марин Ле Пен «Национальное объединение» сделала большой шаг к власти, впервые за всю свою историю заняв первое место на общенациональных выборах.

В первом туре парламентских выборов, ультраправая партия набрала более 33 процентов голосов, значительно опередив широкий левый альянс и партию президента Франции Эммануэля Макрона.

Результат обещает ввергнуть Францию ​​в политический и экономический хаос. Ожидается, что другие партии страны снова попросят своих избирателей объединиться, чтобы не допустить получения Национальным объединением большинства.

Высокие результаты «Национального объединения» также открывают возможность того, что Ле Пен, которая проводила свою кампанию с целью дистанцироваться от НАТО и ЕС и обещала улучшить отношения с Россией, наконец-то сможет успешно баллотироваться на пост президента в 2027 году, что вызовет шок во всем западном мире.

Для истеблишмента в Париже и Брюсселе животрепещущий вопрос заключается в том, действительно ли Ле Пен имеет в виду то, что говорит.

В Италии Джорджия Мелони — представитель правых , ставшая премьер-министром в 2022 году — переформировалась в конструктивного консервативного лидера, поддерживая Украину и тесно сотрудничая с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Некоторые интерпретировали изменение позиции Ле Пен как признак того, что французский лидер крайне правых сил планирует последовать примеру Мелони и работать с ЕС и НАТО, а не против них.

«Можно провести параллель с правительством Мелони», — сказал Франческо Сарачено, профессор экономики в Sciences Po Paris.

«Экономика и отношения с Европой — это те файлы, в которых у Мелони наименее маркированная территория, потому что на самом деле существуют ограничения, которые трудно обойти».

«Это будет другая история, если Национальное объединение победит на президентских выборах в 2027 году и получит абсолютное большинство в Национальной ассамблее», — предсказал политолог Шопен.

«В этом случае существует реальный риск принятия гораздо более радикальной и конфронтационной позиции».

Источник: politico.