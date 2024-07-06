Масуд Пезешкиан, пообещавший открыть Иран миру и предоставить его народу свободы, одержал победу на втором туре президентских выборов в стране.

Получив большинство голосов Пезешкиан стал следующим президентом Ирана.

Явка составила около 50% в напряженной борьбе между Пезешкианом, единственным умеренным из первоначальной группы из четырех кандидатов, и сторонником жесткой линии, бывшим переговорщиком по ядерной проблеме Саидом Джалили , убежденным сторонником углубления связей с Россией и Китаем.

Выборы совпали с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке из-за войны между Израилем и его союзниками ХАМАС в секторе Газа и Хезболлой в Ливане, а также с усилением давления Запада на Иран из-за его быстро развивающейся программы по обогащению урана.

Ожидается, что следующий президент не внесет существенных изменений в политику по ядерной программе или изменит поддержку группировок ополченцев по всему Ближнему Востоку, но он ежедневно руководит правительством и может влиять на тон внешней и внутренней политики Ирана.

По словам аналитиков, победа Пезешкиана может способствовать проведению прагматичной внешней политики, ослабить напряженность вокруг зашедших в тупик переговоров с крупными державами по возобновлению ядерной сделки 2015 года и улучшить перспективы социальной либерализации и политического плюрализма.

Однако многие избиратели скептически относятся к способности Пезешкиана выполнить свои предвыборные обещания, поскольку бывший министр здравоохранения публично заявил, что не намерен вступать в конфронтацию с правящей элитой Ирана, состоящей из священнослужителей и сторонников политики безопасности.

Источник: reuters.