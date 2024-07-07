После 14 лет у власти и пяти последовательных премьер-министров Консервативная партия Великобритании была отстранена от власти, уступив контроль Лейбористской партии, которая призывала к «переменам».

Результаты выборов в Британии были ожидаемы, поскольку общественная поддержка консерваторов (тори) ослабла на фоне Brexit, COVID и роста инфляции.

Выборы стали первыми общенациональными выборами в стране с 2019 года.

Избиратели в 650 округах голосовали за членов Палаты общин. По данным Press Association, после подсчета почти всех голосов кандидаты от Лейбористской партии должны были получить 412 мест, а консерваторы — 120 мест. Ожидалось, что либеральные демократы получат 71 место.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил , что надеется положить конец консервативному «хаосу». Он сменил премьер-министра Риши Сунака, который находился у власти с 2022 года.

Предвыборный штаб Стармера опубликовал «манифест», в котором изложены некоторые планы его правительства, включая сокращение времени ожидания в больницах, внедрение более экологичной экономики и улучшение торговых соглашений Великобритании с Европейским союзом после Brexit.

«От Украины до Газы внешняя и оборонная политика лейбористов по сути является зеркальным отражением политики нынешнего правительства», — сказал ABC News доктор Дэвид С. Мун, старший преподаватель политологии в Университете Бата. «План Стармера по Brexit лишен конкретики, кроме обещания договориться о «лучшей сделке»».

Источник: abcnews.