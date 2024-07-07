Результаты выборов в Британии были ожидаемы, поскольку общественная поддержка консерваторов (тори) ослабла на фоне Brexit, COVID и роста инфляции.
Выборы стали первыми общенациональными выборами в стране с 2019 года.
Избиратели в 650 округах голосовали за членов Палаты общин. По данным Press Association, после подсчета почти всех голосов кандидаты от Лейбористской партии должны были получить 412 мест, а консерваторы — 120 мест. Ожидалось, что либеральные демократы получат 71 место.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил , что надеется положить конец консервативному «хаосу». Он сменил премьер-министра Риши Сунака, который находился у власти с 2022 года.
Предвыборный штаб Стармера опубликовал «манифест», в котором изложены некоторые планы его правительства, включая сокращение времени ожидания в больницах, внедрение более экологичной экономики и улучшение торговых соглашений Великобритании с Европейским союзом после Brexit.
«От Украины до Газы внешняя и оборонная политика лейбористов по сути является зеркальным отражением политики нынешнего правительства», — сказал ABC News доктор Дэвид С. Мун, старший преподаватель политологии в Университете Бата. «План Стармера по Brexit лишен конкретики, кроме обещания договориться о «лучшей сделке»».
Источник: abcnews.
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