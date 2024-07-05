Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, консерваторы потерпели сокрушительное поражение, потому что произошел переток избирателей, их не устраивала политика партии последних лет, поэтому они решили, что нужны изменения. А что касается самого Стармера, отмечает он, то он был на годовщине высадки союзников в Нормандию и рад был встретиться с Зеленским.

«Стармер остался до конца, провел соответствующие встречи, в частности, ему удалось поговорить с украинским президентом, которого он заверил, что Британия, когда он придет к власти, будет продолжать поддерживать Украину, и об уменьшении уровня поддержки речь вообще не может идти. То есть это очень хороший признак и хороший сигнал для нас», – рассказывает Александр Мусиенко.

По его мнению, Британия не изменит существенно свой курс, к тому же, уже были предварительные заявления, что Стармер очень весомо, придирчиво готовится к саммиту НАТО в Вашингтоне и выступает за увеличение уровня поддержки Украины, за то, что Украине нужно дать четкие указатели относительно движения в НАТО.

«Британия должна сохранять курс для того, чтобы раздражать воображение путина о том, что вот англосаксы, британцы против. Он уже высказался там на ШОС, кстати. Кое-где выглядел несколько неуверенно, растерянно, но выразился, он сказал о том, что будто уже Украине россия предлагала мир, но помешали Великобритания и США. Уже США добавились, раньше у него во всем виноват был бывший премьер-министр Британии Джонсон, теперь он добавляет и Соединенные Штаты», отмечает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Дацюк пояснил, что геополитика больше не работает, поскольку миром теперь правят разные сети.

Также Politeka писала, что Мусиенко оценил новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 150 миллионов долларов.





