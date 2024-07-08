Из трех главных претендентов Джей Ди Вэнс был бы ужасен, Марко Рубио и Даг Бургум, возможно, намного лучше.

Трамп всегда мог удивить, но говорят, что тремя финалистами, которые станут его вторым номером, являются сенатор Дж. Д. Вэнс (Огайо), сенатор Марко Рубио (Флорида) и губернатор Даг Бергум (Северная Дакота).

Все трое — в прошлом резко критиковали человека, которому они теперь стремятся служить.

Вэнс однажды сказал, что Трамп может быть «американским Гитлером», Рубио назвал его «мошенником», а Бергум сказал, что никогда не будет иметь с ним дел, потому что «вас судят по компании, с которой вы общаетесь».

Трое претендентов в вице-президенты США от Трамп разделены своими политическими взглядами — особенно на международные дела.

Для союзников США, обеспокоенных будущим американской внешней политики в случае возвращения Трампа к власти (а большинство из них так и поступают), Вэнс был бы худшим из возможных вариантов.

Рубио и Бургум были бы более обнадеживающими выборами. Конечно, все трое мужчин изрекают схожие благочестивые слова в адрес MAGA, но Рубио и Бургум не звучат так, будто они это имеют в виду.

Вэнс, напротив, звучит как истинно верующий с рвением новообращенного.

За короткое время своего пребывания в Сенате Вэнс был лидером в противодействии помощи США Украине.

«Я должен быть с вами честен, мне на самом деле все равно, что произойдет с Украиной так или иначе», — сказал он Стивену К. Бэннону в 2022 году. В своей майской речи в Институте Куинси , изоляционистском аналитическом центре, Вэнс сказал:

«Я не думаю, что в интересах Америки продолжать финансировать фактически бесконечную войну на Украине». В этой речи он был осторожен, настаивая на том, что он по-прежнему выступает за поддержку Израиля, потому что он, в отличие от Украины, «в основе своей самодостаточен».

Источник: washingtonpost.