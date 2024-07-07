Байдена нельзя заставить выйти из гонки; его придется убедить выйти из нее.
И лучшим решением, возможно, будет придерживаться выбранного Байденом курса.
Историк Американского университета Аллан Лихтман , проницательный предсказатель результатов президентских выборов в США, сообщил, что вытеснение Байдена из гонки станет «трагической ошибкой для демократов», поскольку он считает, что президент остается лучшим шансом его партии на победу на выборах.
Что касается альтернатив, Лихтман добавляет: «Это не похоже на то, что где-то там есть какой-то Кеннеди, который только и ждет, чтобы вскочить на белого коня и спасти Демократическую партию».
Политологи говорят, нет потенциальных претендентов, которые имели бы больше шансов победить Дональда Трампа, чем Байден.
И если Байден решит выйти из гонки, о чем в среду сообщила The Times , его уход только добавит правдоподобия идее о том, что некоторые демократы, по сути, сговорились скрыть дисквалификационное нарушение и изменили курс только тогда, когда их заставили.
Пятно этого останется на партии и любом кандидате на замену.
Вместо того чтобы расчищать путь к победе, либералы вполне могут прокладывать путь к поражению.
Источник: nytimes.
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