Байдена нельзя заставить выйти из гонки; его придется убедить выйти из нее.

И лучшим решением, возможно, будет придерживаться выбранного Байденом курса.

Историк Американского университета Аллан Лихтман , проницательный предсказатель результатов президентских выборов в США, сообщил, что вытеснение Байдена из гонки станет «трагической ошибкой для демократов», поскольку он считает, что президент остается лучшим шансом его партии на победу на выборах.

Что касается альтернатив, Лихтман добавляет: «Это не похоже на то, что где-то там есть какой-то Кеннеди, который только и ждет, чтобы вскочить на белого коня и спасти Демократическую партию».

Политологи говорят, нет потенциальных претендентов, которые имели бы больше шансов победить Дональда Трампа, чем Байден.

И если Байден решит выйти из гонки, о чем в среду сообщила The Times , его уход только добавит правдоподобия идее о том, что некоторые демократы, по сути, сговорились скрыть дисквалификационное нарушение и изменили курс только тогда, когда их заставили.

Пятно этого останется на партии и любом кандидате на замену.

Вместо того чтобы расчищать путь к победе, либералы вполне могут прокладывать путь к поражению.

Источник: nytimes.