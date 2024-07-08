Поездка венгерского премьер-министра в Москву вызвала волну осуждения со стороны его коллег-лидеров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы использовать председательство Венгрии в Совете ЕС, чтобы объединить Европу.

И, похоже, ему это удалось, но , возможно, не так, как он ожидал.

Лидеры с севера, юга, востока и запада континента обрушились на Орбана с резкой критикой из-за его решения нанести визит президенту России Владимиру Путину в Москву сразу после его поездки в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель, отреагировал так:

«У ротационного председательства ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Европейский совет ясно заявляет: Россия — агрессор, Украина — жертва. Никакие обсуждения по Украине не могут происходить без Украины».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также осудила Обрана: «Венгерский премьер-министр Виктор Орбан посещает Москву: умиротворение не остановит Путина. Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине».

Канцлер Германии Олаф Шольц: «Орбан едет к Путину в качестве премьер-министра Венгрии. Европейский совет во внешней политике представляет Шарль Мишель. Позиция ЕС предельно ясна : мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может рассчитывать на нашу поддержку».

Поездку Орбана в Москву раскритиковали Президент Литвы Гитанас Науседа, Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, Премьер-министр Эстонии Кая Каллас , Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, Премьер-министр Чехии Петр Фиала, Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Источник: politico.