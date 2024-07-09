С возможным возвращением Трампа, которое маячит на горизонте, лучший способ обеспечить долгосрочную безопасность Украины — предоставить больше возможностей для фактической победы над РФ.

Когда Белый дом запланировал «Вашингтонский саммит» НАТО, посвященный 75-й годовщине основания альянса, который должен был состояться всего за несколько дней до Национального съезда Республиканской партии, он не мог предсказать, что это совпадет с такой бурной внутренней политикой.

Президент Байден примет участие в ряде публичных мероприятий, включая пресс-конференцию, которая может определить его политическую судьбу после провала дебатов.

Но для Украины ставки еще выше.

Спустя более двух лет после того, как Россия начала полномасштабное вторжение, Украина все еще доблестно сражается с неустанным натиском президента рф.

Путин нацелился на энергетическую инфраструктуру Украины , беспощадно запуская ракеты и беспилотники по украинской территории. После шестимесячной задержки, вызванной бездействием Конгресса, военная помощь США украинским войскам снова поступает , но защитники все еще уступают в численности и вооружении.

Лидеры НАТО, как сообщается, объявят о новом офисе НАТО в Киеве, который будет рекламироваться как «мост» к членству в альянсе. Также ожидается, что они объявят о совместном обязательстве в размере около 40 миллиардов долларов финансовой помощи для Украины в 2025 году.

Это не такая уж тонкая попытка застраховаться от риска возвращения бывшего президента Дональда Трампа к власти. Никто не знает, что на самом деле сделает Трамп в случае избрания, но он пригрозил приостановить помощь, чтобы заставить Украину начать переговоры.

Источник: washingtonpost.