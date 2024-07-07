На следующей неделе несколько глав государств и министров обороны соберутся в Вашингтоне, округ Колумбия, на саммит НАТО 2024 года .

Трехдневная встреча «рассмотрит проблемы, стоящие перед Альянсом», и обсудит, как «дальнейшим образом усилить сдерживание и оборону НАТО» в 21 веке.

Члены альянса также обсудят продолжающееся российское вторжение в Украину.

Кроме того, им нужно будет обсудить управление цепочками поставок и оборонные закупки. Эти две темы будут иметь решающее значение во время встречи этого года.

Почти через год после саммита НАТО 2023 года в Вильнюсе, Литва, несколько западных СМИ сообщили, что Россия добилась некоторых успехов на востоке Украины.

Кроме того, было заявлено , что Российская Федерация производит «почти в три раза» больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа. Россия также увеличила свой оборонный потенциал, закупив оборонное оборудование у Северной Кореи и Ирана. Это позволило россиянам вооружиться и продолжить вторжение в Украину.

В то время как законодательные органы ЕС и США откладывали помощь Украине, в нескольких сообщениях говорилось, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

Учитывая эти события за последний год, члены НАТО должны работать более тесно и вдумчиво с украинцами, чтобы обеспечить им победу в их усилиях против россиян. Рассмотрение пространства оборонных закупок будет важным местом для начала.

Поэтому, если НАТО серьезно настроено помочь Украине выиграть войну против России, то оно должно устранить эти предыдущие недостатки боеприпасов и усилить оборонные закупки. В противном случае, если будут будущие задержки, то это может привести к тому, что российское вторжение в Украину быстро превратится в вечную войну

Источник: defensenews.