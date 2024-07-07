Возможно, личность Кира Стармера не самая яркая, но это, похоже, не отпугнуло британских избирателей, полных решимости положить конец 14-летнему правлению консерваторов в парламенте.

Последние опросы дали Киру Стармеру значительное преимущество, несмотря на скудность информации о том, как он намерен выполнить обещание устойчивого роста и спасти экономику Великобритании, все еще не оправившуюся от последствий Brexit.

61-летний Стармер, выступавший против Brexit, на протяжении большей части предвыборной кампании хранил молчание по поводу того, вернется ли он к референдуму 2016 года о выходе из ЕС, в конечном итоге исключив возможность возвращения в Таможенный союз и единый рынок.

"Стармеру будет намного сложнее» развивать экономику, если Соединенное Королевство останется вне Европейского союза и его единого рынка",- сказал DW Димитри Зенгелис, экономист и эксперт по Brexit.

Многие считают, что для улучшения экономики Великобритании крайне важно восстановить отношения с ЕС.

Хотя существуют разные оценки масштабов ущерба, нанесенного Brexit, бесспорно, что он увеличил объем бумажной работы и издержки для британских предприятий, а также сократил объем торговли между Великобританией и ее крупнейшим торговым партнером.

По данным Национального института экономических и социальных исследований Великобритании, после Brexit размер британской экономики сократился на 2–3%, а к 2035 году ожидается, что сокращение составит 5–6%.

Однако, судя по ощутимой чувствительности британской общественности к свободе передвижения и надзору Европейского суда, Стармер вряд ли будет склонен к авантюрам и будет стремиться к достижению целей, которые легко достижимы.

Источник: dw.com.