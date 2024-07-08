Макрон назначил внеочередные выборы в июне, чтобы остановить набирающее силу крайне правое Национальное объединение Ле Пен, но ее партия усилила свой авторитет и получила на 50 мест больше, чем в 2022 году, в то время как либеральная коалиция президента отступила.

Во Франции объявили результаты второго тура парламентских выборов: на первом месте ультралевые, — передает Reuters.

На первом месте партия "Новый народный фронт", получив 182 места в парламенте.

168 мест получила коалиция президента Макрона "Вместе!".

Ультраправые "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 143 места, заняло 3 место.

Премьер-министр Макрона Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку , но пока не ясно, кто может его занять.

577-местная Национальная ассамблея, нижняя палата законодательного органа Франции, не представляет собой приятного зрелища — она расколота между левыми, центристами и крайне правыми. Ни одна группа даже близко не приближается к большинству, все они не набирают и 200 депутатов.

«Невозможно управлять Францией, если у вас нет 240–250 законодателей», — сказал Сильвен Майяр, депутат от партии «Возрождение» Макрона. «Я был президентом группы «Возрождение» с коалицией из 250 членов парламента, и это уже было очень сложно».

Несмотря на то, что левый альянс и либералы Макрона договорились сотрудничать и голосовать тактически, чтобы не допустить победы «Национального объединения» Ле Пен, более тесная коалиция между двумя группами для управления Францией представляется маловероятной.

Одна из партий в левом альянсе, исключила возможность правления с либералами президента. Аналогичным образом премьер-министр Макрона Габриэль Атталь заявил, что его сторона никогда не поделится властью.

Что может возникнуть из этой неразберихи?

На этот вопрос нет простого ответа. Поскольку ни одна партия не победила вчистую, возможно, президент предпочтет период охлаждения, который даст партиям время для проведения коалиционных переговоров.

Затем Макрон мог бы прозондировать кандидатуру левого крыла для формирования правительства, учитывая, что левые стали крупнейшей группой в парламенте.

Источник: politico.

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