Ожидаемый политический провал президента Франции Эммануэля Макрона на решающих парламентских выборах может парализовать страну, ослабить за рубежом и затмить наследие.

Самый молодой президент Франции известен на международной арене своими неустанными дипломатическими усилиями и проевропейскими инициативами.

Теперь многие задаются вопросом, как ему удастся удержать бразды правления страной, если в парламенте, скорее всего, не будет большинства, а правительство будет конфронтационным.

Впервые избранный в 2017 году, Макрон был тогда успешным 39-летним новичком в политике.

Он стремился сделать рынок труда более гибким и принял новые правила, чтобы безработным было сложнее получать пособия. Правительство Макрона также сократило налоги для предприятий, чтобы стимулировать найм.

Антиправительственные протесты «желтых жилетов» вскоре переросли в протесты против кажущейся социальной несправедливости, в результате чего Макрона окрестили «президентом богатых». Многие по-прежнему считают его высокомерным и оторванным от простых людей.

Оппоненты обвинили его в подрыве защиты трудящихся.

Макрон утверждал, что уровень безработицы снизился с более чем 10% до 7,5%, а Франция в последние годы была признана самой привлекательной европейской страной для иностранных инвестиций.

В политическом плане центристский лидер создал собственную партию, пообещав добиться большего, чем основные правые и левые партии.

Однако теперь кажется, что и это обречено на провал.

Его призыв к досрочным выборам фактически продвинул вперед две основные силы: крайне правое «Национальное объединение» и широкую левую коалицию, включающую социалистов, зеленых и крайне левую партию «Непокоренная Франция».

Лагерь Макрона усомнился в политических способностях президента после того, как в прошлом месяце он объявил о неожиданном решении распустить Национальную ассамблею.

«Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что в результате последних двух выборов в Великобритании и во Франции на саммите НАТО будет больше Великобритании и меньше Франции», — сказал Моиси.

«Самой сильной личностью станет новый премьер-министр Великобритании. А слабой личностью — президент Франции».

Источник: abcnews.