Самый молодой президент Франции известен на международной арене своими неустанными дипломатическими усилиями и проевропейскими инициативами.
Теперь многие задаются вопросом, как ему удастся удержать бразды правления страной, если в парламенте, скорее всего, не будет большинства, а правительство будет конфронтационным.
Впервые избранный в 2017 году, Макрон был тогда успешным 39-летним новичком в политике.
Он стремился сделать рынок труда более гибким и принял новые правила, чтобы безработным было сложнее получать пособия. Правительство Макрона также сократило налоги для предприятий, чтобы стимулировать найм.
Антиправительственные протесты «желтых жилетов» вскоре переросли в протесты против кажущейся социальной несправедливости, в результате чего Макрона окрестили «президентом богатых». Многие по-прежнему считают его высокомерным и оторванным от простых людей.
Оппоненты обвинили его в подрыве защиты трудящихся.
Макрон утверждал, что уровень безработицы снизился с более чем 10% до 7,5%, а Франция в последние годы была признана самой привлекательной европейской страной для иностранных инвестиций.
В политическом плане центристский лидер создал собственную партию, пообещав добиться большего, чем основные правые и левые партии.
Однако теперь кажется, что и это обречено на провал.
Его призыв к досрочным выборам фактически продвинул вперед две основные силы: крайне правое «Национальное объединение» и широкую левую коалицию, включающую социалистов, зеленых и крайне левую партию «Непокоренная Франция».
Лагерь Макрона усомнился в политических способностях президента после того, как в прошлом месяце он объявил о неожиданном решении распустить Национальную ассамблею.
«Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что в результате последних двух выборов в Великобритании и во Франции на саммите НАТО будет больше Великобритании и меньше Франции», — сказал Моиси.
«Самой сильной личностью станет новый премьер-министр Великобритании. А слабой личностью — президент Франции».
Источник: abcnews.