Недавние опросы показывают, что Харрис может добиться большего успеха, чем Байден, в борьбе с Трампом, кандидатом от республиканцев, хотя ей придется столкнуться с жесткой конкуренцией.

По словам ведущих демократов, вице-президент Камала Харрис станет естественным преемником президента Джо Байдена, если он уступит растущему давлению и уйдет в отставку с поста кандидата от Демократической партии на выборах 2024 года.

Теперь спонсоры партии, активисты и чиновники задаются вопросом: есть ли у нее больше шансов, чем у Байдена, победить Дональда Трампа? Байден остается в гонке, он неоднократно заявлял.

59-летняя Харрис, бывший сенатор США и генеральный прокурор Калифорнии, стала бы первой женщиной, которая станет президентом Соединенных Штатов, если бы она была кандидатом от партии и победила на выборах 5 ноября. Она является первой афроамериканкой и азиаткой, которая займет пост вице-президента.

Опрос CNN, опубликованный 2 июля, показал, что избиратели отдают предпочтение Трампу по сравнению с Байденом на шесть процентных пунктов — 49 процентов против 43 процентов. Харрис также отстает от Трампа, 47 процентов против 45 процентов, в пределах погрешности.

Также выяснилось, что независимые избиратели поддерживаютХаррис в соотношении 43% к 40%, а не Трампа, а умеренные избиратели обеих партий отдают ей предпочтение в соотношении 51% к 39%.

Опрос, проведенный Reuters/Ipsos после теледебатов между Трампом и нерешительным Байденом на прошлой неделе, показал, что Харрис и Трамп были практически на равных: 42 процента поддержали Харрис, а 43 процента — Трампа.

Только бывшая первая леди Мишель Обама, которая никогда не выражала заинтересованности в участии в гонке, набрала более высокие результаты среди

Однако, большинство американцев относятся к Харрис негативно, как и к обоим кандидатам в президенты.

Источник: straitstimes.