В Елисейском дворце утверждают, что ставка Макрона на «прояснение» французской политики оправдалась, и теперь ему каким-то образом удастся сколотить большинство из «разумных» левоцентристских и правоцентристских сил.

Однако, как прогнозируют политологи, все еще может оказаться пустым мечтанием, и парламентский паралич во Франции может наступить.

Способность Макрона управлять эффективно — если вообще — будет поставлена ​​под вопрос в ближайшие дни.

Крупнейшая сила левых во главе с революционером Жаном-Люком Меланшоном и его «Непокоренной Францией» уже призвала президента уйти в отставку и заявила, что либо полностью выполнит свою чрезвычайно раздутую программу, либо не выполнит ее вообще, по-видимому, исключив возможность какого-либо компромисса.

Все это могло бы быть "музыкой" для ушей госпожи Ле Пен.

В последние дни отец Макрона подтвердил многочисленные сообщения в СМИ о том, что одной из главных целей президента-центриста, объявившего внеочередные выборы, было предоставление лагерю Ле Пен (ультраправая партия RN) большей власти.

«Если RN через два года покажет, что она совершенно неспособна управлять, можно надеяться, что дальше она не пойдет. Так мне сказал сын за два месяца до европейских выборов», — рассуждал он.

Но теперь произойдет обратное.

Хотя RN увеличила свои позиции в парламенте, она с радостью останется оппозиционной силой, которая сможет продолжать делать то, что у нее получается лучше всего: обвинять других в проблемах Франции и обещать залитые солнцем возвышенности, если французы передадут ей все рычаги власти.

Отсюда и заявление Ле Пен о том, что воскресные выборы просто «отсрочили» ее окончательную победу в 2027 году.

Источник: telegraph.

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