Высокопоставленные американские чиновники и военные командиры предложили широкий спектр прогнозов относительно того, когда председатель КНР Си Цзиньпин может отдать приказ о вторжении на Тайвань.

Чтобы поставить Китай в более выгодное положение для потенциально затяжного конфликта с США, чиновники будут уделять особое внимание трем показателям самодостаточности.

Три признака возможного приближения войны Китая и США: уровни валютных резервов Китая, хранящихся в западных финансовых институтах, стратегическим запасам продовольствия и запасам нефти.

В преддверии любой войны можно ожидать, что Китай сократит свою подверженность западному финансовому давлению, распродавая казначейские облигации США и используя вырученные средства для покупки золота или других активов, находящихся вне досягаемости Вашингтона.

Одновременно Китай, вероятно, избавится от своих евро, иен и фунтов.

Вложения Китая в казначейские облигации США сократились с $1,17 трлн в конце января 2018 года (прямо перед началом торговой войны между США и Китаем) до чуть более $770 млрд в настоящее время.

Геополитическая напряженность способствовала снижению, поскольку Китай, по-видимому, продавал казначейские облигации, чтобы купить золото.

Спад китайской экономики также привел к ослаблению юаня. В результате Китаю не нужно покупать казначейские облигации, чтобы удержать свою валюту от роста.

Пока что цифры отражают постепенное снижение, а не резкое падение. С другой стороны, если Китай избавится от большинства своих активов за очень короткий промежуток времени, война за Тайвань, скорее всего, неизбежна. Хотя распродажа активов в спешке повлечет за собой серьезные финансовые потери, Пекин, по крайней мере, избежит потери всего.

Еще один показатель, на который стоит обратить внимание, — это коэффициент самообеспеченности продовольствием Китая.

В случае крупного конфликта флот США может перекрыть торговые пути Китая.

Источник: bloomberg.