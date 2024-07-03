Жесткие формулировки в объявлении об исключении позволяют предположить, что китайский лидер Си Цзиньпин еще не закончил усилия по обеспечению полной лояльности в крупнейшей армии мира.

Исключение Китаем двух бывших министров обороны из Коммунистической партии Китая стало сигналом о резкой эскалации многолетних усилий китайского лидера Си Цзиньпина по искоренению коррупции.

В заявлении Вэй Фэнхэ, занимавшего пост министра обороны с 2018 по 2023 год, и его преемник Ли Шанфу , отстраненный от должности всего через семь месяцев, обвинялись во взяточничестве, а также в преступлении, которое в Китае считается гораздо худшим: политической нелояльности.

Эксперты по китайской политике утверждают, что резкое заявление, опубликованное государственным телеканалом CCTV, стало посланием остальной части Народно-освободительной армии, призывающим ее взяться за ум и присоединиться к программе Си.

В символической попытке возродить революционный пыл Си Цзиньпин собрал высшую военную верхушку.

Си сказал им, что «в армии нет места коррумпированным элементам». «Коренная причина этих проблем кроется в отсутствии идеалов и убеждений», — сказал он.

После почти года официального молчания и множества спекуляций по поводу судьбы двух последних министров обороны Китая, заявление подтвердило, что Вэй и Ли находятся под следствием по обвинению в коррупции.

Источник: washingtonpost.