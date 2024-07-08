Группа президента Эммануэля Макрона занимает второе место, а крайне правая партия Марин Ле Пен занимает третье место.

Макрону могут грозить сложные коалиционные переговоры или сейчас он может выбрать технократическую администрацию

Общая реакция пока довольно сдержанная, поскольку политический тупик может, по крайней мере, ограничить способность левых реализовывать планы крупных расходов.

Вот основные выводы второго тура выборов в законодательные органы Франции:

Вторая по величине экономика Европейского союза, похоже, находится в тупике, поскольку партии борются с политической раздробленностью и пытаются сформировать альянс, который мог бы лечь в основу следующего правительства.

Реакция была относительно сдержанной: инвесторы придерживались мнения, что самые экстремальные планы расходов левых и правых вряд ли будут реализованы, учитывая, что ни одна из сторон не имеет большинства в парламенте.

Президент Эммануэль Макрон мог бы попытаться создать коалицию из желающих, но не всегда единомышленников. Или он мог бы назначить технократическую администрацию.

Найти компромиссного кандидата, который мог бы возглавить следующее правительство, будет непросто. Среди первых претендентов — Марин Тонделье из партии зеленых и Рафаэль Глюксман из левоцентристской партии Place Publique; нынешний премьер-министр Габриэль Атталь также может остаться.

Основная левая коалиция получила 178 мест, согласно данным МВД, и заявила, что предложит премьер-министра на этой неделе. Центристский альянс Макрона занял второе место со 156 местами.

«Национальное объединение» лидера крайне правых сил Марин Ле Пен и ее союзники, доминировавшие в первом туре неделю назад, оказались на третьем месте , набрав 143 голоса, что говорит о том, что традиционная защита Франции от крайне правых пока держится.

Источник: bloomberg.

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