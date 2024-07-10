Украина должна быть в центре внимания на этой неделе, когда администрация Байдена проведет саммит НАТО в Вашингтоне.

Чем больше оружия, технологий и помощи будет предоставлено Украине и чем быстрее это будет сделано, тем успешнее будут перспективы Украины в разгроме России.

Успех для Украины труден, но ни в коем случае не невозможен.

Как саммит НАТО в Вашингтоне должен помочь обеспечить победу Украины:

Во-первых администрация США должна прояснить, что ее цель — помочь Украине победить и разгромить Россию. Предыдущие лозунги администрации — до «как можно дольше», чтобы помочь Украине иметь «сильную позицию» для возможных переговоров — неадекватны. Чиновники администрации давали путаные ответы, когда их просили дать четкий ответ о том, в чем заключается политика.

Во-вторых, чтобы достичь этого результата, США и их союзники должны ускорить поставки оружия, новых технологий и помощи Киеву. Есть признаки, хотя и запоздалые, что дела идут в этом направлении: в прошлом месяце администрация объявила , что отдаст приоритет поставкам систем ПВО в Украину по сравнению с другими странами, которые их заказали.

Она также сняла географические ограничения на использование оружия, предоставленного США, против целей на территории России — ограничения, которые предоставляли русским убежище для нанесения ударов по Украине.

При правильной и оперативной помощи победа Украины на самом деле возможна. Администрация Байдена должна принять эту перспективу. Она также должна поддержать приглашение Украины вступить в НАТО, процесс, который займет несколько лет и не произойдет в одночасье.

В-третьих, возможно, что предстоящий саммит НАТО может оказаться последним в руках этой администрации. Поэтому она должна воспользоваться моментом и признать, что прогресс в вопросе членства Украины в НАТО может быть сорван, если в Белом доме произойдут перемены.

Источник: foreignpolicy.