Несмотря на то, что политический новостной цикл после дебатов был наполнен опасениями по поводу убедительности Байдена и его жизнеспособности как кандидата, лишь несколько членов Конгресса публично призвали его выйти из гонки.

В прошедшие выходные часть импульса среди демократов по замене Байдена в списке, казалось, заглохла, по крайней мере временно.

Встреча, которую, как сообщается, организовал сенатор от Вирджинии Марк Уорнер с другими сенаторами, чтобы прозондировать друг друга по поводу альтернатив Байдену, не состоялась.

Ходили слухи, что лидеры большой и влиятельной Прогрессивной фракции Конгресса призовут Байдена выйти из гонки, но они этого не сделали. Ни один претендент не выступил вперед.

Конгрессмен из Массачусетса Сет Молтон стал одним из первых избранных демократов, призвавших Байдена выйти из списка.

Молтон сказал, что президент в своих последних выступлениях в СМИ выглядел «более живым и энергичным, чем во время дебатов», но это не изменило основных расчетов Молтона.

Молтон добавил, что больше всего он слышал от коллег-демократов беспокойство о том, что «лучше не станет; станет хуже».

Почти половина всех избирателей-демократов говорят, что Байден должен отказаться от выдвижения своей кандидатуры, согласно опросу CBS News/YouGov. Молтон сказал, что изначально он пытался в частном порядке донести свою позицию лидерам партии, чтобы Байден вышел из гонки, но «это не сработало».

Публичное заявление тоже могло бы не иметь значения, но Молтон, похоже, считал, что ситуация была достаточно серьезной, чтобы заслужить такой шаг с его стороны.

"Мы сейчас не впереди, мы отстаем, мы отстаем от осужденного преступника. Поэтому нам нужны большие перемены, а не маленькие".

Источник: newyorker.