С того времени как Трамп покинул свой президентский пост, союзники тратили на оборону на 130 миллиардов долларов больше чем в 2016 году, и пообещали увеличить к концу 2024 года.

Страны, не входящие в НАТО, по прогнозам, потратят на 510 миллиардов долларов больше, чем в 2016 году (исключая Финляндию и Швецию, которые не были членами в 2016 году и чьи оборонные бюджеты теперь учитываются в общих европейских расходах).

Это означает, что почти 80 процентов новых расходов этих стран обусловлены обязательствами, принятыми во время президентства Трампа.

Остальное можно отнести как к вторжению президента России Путина в Украину, так и к дипломатии Байдена. Другими словами, успех инвестиций в оборону НАТО в первую очередь является достижением Трампа.

Как Трамп может оставить свой след в НАТО, если победит в ноябре? Эти пункты могут сформировать повестку дня Трампа в НАТО, которая будет основываться на достижениях его первого срока.

Увеличить минимальный размер расходов НАТО с 2 до 3 процентов ВВП.

Когда Трамп вступил в должность, он сказал союзникам, что им следует удвоить свои расходы на оборону до 4 процентов ВВП. Для большинства союзников это может оказаться слишком большим шагом. Но президент Польши Анджей Дуда недавно предложил повысить минимальный уровень расходов на оборону НАТО до 3 процентов ВВП . Это достижимо.

Закрепить новые уровни расходов в Североатлантическом договоре.

Если все страны НАТО выполнят новые более высокие оборонные инвестиции, НАТО станет самым мощным военным альянсом в истории мира.

Начать второе наращивание обороноспособности Трампа.

Перебросьте войска США из Германии в Польшу и страны Балтии.

Германия долгое время была крупнейшим безбилетником в альянсе НАТО. Несмотря на то, что у нее самая большая экономика в Европе, в 2023 году Германия потратила на оборону всего 1,6 процента ВВП.

После того, как Россия вторглась в Украину, Германия с большой помпой объявила о планах создания дополнительного фонда в размере 100 миллиардов евро для модернизации своих вооруженных сил.

Заставит Путина просить о мире, вооружив Украину.

Трамп выразил уверенность в том, что он сможет положить конец войне на Украине, но он может пойти дальше, предложив план по предотвращению ее возобновления.

Источник: washingtonpost.