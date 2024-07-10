На данный момент Бургум остается претендентом на пост вице-президента при Трампе.

Он наладил отношения с Трампом с тех пор, как поддержал его, — ведя агитацию по всей стране и появляясь у здания суда на Манхэттене во время суда над бывшим президентом.

Дуг Бургум часто появляется на публике и был бы беспроигрышным кандидатом на должность в кабинете министров, например, министра внутренних дел или министра энергетики, если его обойдут стороной на второй позиции.

Выбор Трампа может удивить, но если это Бергум, жители Северной Дакоты, которые наблюдали за его восхождением, не будут шокированы.

Когда речь заходит об отправке военной помощи Украине, Бергум указывает на способность Украины уже «вывести из строя огромную часть [прим. ред. российских] возможностей», добавляя:

«Я не называю это безответственными тратами, я называю это сделкой». Однако губернатор-республиканец добавил оговорку: «Нет никаких пустых чеков — должна быть подотчетность. Мы должны отслеживать каждый доллар».

Когда дело доходит до связи помощи Украине и безопасности границ, Бургум не верит. «Мы можем помочь Украине победить Россию и в то же время обеспечить безопасность нашей собственной границы».

Источник: economist, forbes.