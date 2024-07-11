Такая позиция вызвала разочарование союзников по всему миру — от Белого дома до залов Конгресса и столиц по всей Европе.

Саммит НАТО в Вашингтоне станет неприятным для Канады, поскольку союзники будут настаивать на дополнительных денежных обязательствах.

Канада уклоняется от своих обязательств перед НАТО уже десять лет. Она может не выдержать долго.

За последние несколько лет Оттава стала аутсайдером среди 32 членов альянса. Она не смогла достичь внутренних военных целей расходов, не достигла контрольных показателей по финансированию нового оборудования и не планирует их достичь.

И об этом будут думать члены НАТО, когда на этой неделе они соберутся в Вашингтоне на саммите НАТО, где, как ожидается, они будут оказывать давление на Оттаву, чтобы та выделила деньги, и при этом предупредят, что ситуация может значительно ухудшиться, если Дональд Трамп вернется в Белый дом.

«То, что происходит сейчас, когда все тратят больше, и тот факт, что канадцы даже не пытаются, стал очевидным», — сказал Макс Бергманн, бывший сотрудник Госдепартамента по контролю над вооружениями.

Возможно, удивительно, что Канада отстает в расходах, хотя она доказала, что является надежным союзником в других областях: от закупки американского оружия до тесного сотрудничества с США в деле защиты Северной Америки и отправки войск в Ирак и Афганистан.

Позиция Канады побудила двухпартийную группу из 23 сенаторов США предпринять чрезвычайно редкий шаг — направить в мае письмо премьер-министру Джастину Трюдо, в котором они заявили, что «обеспокоены и глубоко разочарованы тем, что последний прогноз Канады показал, что страна не достигнет своего обязательства в 2 процента в этом десятилетии».

И ситуация может значительно ухудшиться, если Трамп будет избран.

Источник: politico.