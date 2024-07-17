Вероятность того, что Путин бросит военный вызов члену НАТО, невелика, однако его история просчетов и завышенных амбиций должна напомнить альянсу о том, что не следует недооценивать риски.

Лидеры НАТО встречаются на этой неделе в Вашингтоне, где поддержка Украины и борьба с российской угрозой европейской и трансатлантической безопасности будут главными темами повестки дня.

У Соединенных Штатов и их союзников есть несколько причин поддержать Украину в ее войне против России.

Большинство аналитиков решительно преуменьшают вероятность нападения России на балтийское государство, ссылаясь именно на их членство в альянсе.

Они могут быть правы. Но помимо своих амбиций в отношении Украины, Путин ничего не хотел бы больше, чем разрушить систему европейской безопасности после Холодной войны, центром которой является НАТО.

Вероятность того, что Путин зайдет так далеко, чтобы бросить военный вызов члену НАТО, может быть не так уж и высока. Но это далеко не нулевая вероятность.

Россия уже вовлекала членов НАТО в гибридный конфликт, используя, среди прочего, кампании по дезинформации, вмешательство в выборы, кибератаки и физический саботаж.

Пойдет ли Путин дальше и применит ли военную силу против члена альянса? Не сейчас, если только не будет крупной провокации, такой как участие боевых сил НАТО на стороне Киева в российско-украинском конфликте.

Поскольку основная часть российских сухопутных войск связана с операциями на Украине, последнее, чего хочет российский Генштаб в настоящее время, — это иметь дело с НАТО.

Все могло бы выглядеть иначе, если бы Россия победила Украину и имела бы несколько лет на восстановление своего военного потенциала. Лидеры трех стран Балтии видят в России явную военную угрозу. Немецкие и датские официальные лица также предупредили, что Россия планирует возможную военную конфронтацию с НАТО в будущем.

Источник: stanford.