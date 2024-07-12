На прошлой неделе во Франции коалиция центристов и левых сумела отвратить крайне правых от власти.

В Англии возрождающаяся Лейбористская партия одержала крупную победу над консервативными тори.

В Соединенных Штатах Демократическая партия отчаянно пытается найти свой собственный способ удержать власть.

Все три страны имеют дело с чрезвычайно разными политическими ситуациями. Но у всех них есть по крайней мере одна общая черта: центристские левоцентристские партии, которые напрямую нападают на более левых в Израиле.

Назовите это анти-антиизраильской коалицией. Это двойное отрицание, которое также является предупреждением для членов: используйте более взвешенную риторику в отношении Израиля, избегайте торговли антисемитизмом или рискуйте своим местом в партии.

Личные амбиции Байдена не помешали республиканцам нападать на него по этому вопросу — во время дебатов 27 июня бывший президент Дональд Трамп заявил, что Байден «стал похож на палестинца, но он им не нравится, потому что он очень плохой палестинец, он слабак», при этом настаивая на том, что Байден не хочет «завершать работу» против ХАМАС.

По словам Дэниелп Шлозманп, профессор политологии в Университете Джонса Хопкинса, если Байден проиграет в ноябре, вопрос Израиля также сыграет свою роль в цикле взаимных обвинений.

Источник: politico.