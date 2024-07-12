Растущие отношения между Северной Кореей и Россией представляют собой резкое расширение масштаба рисков безопасности, с которыми, вероятно, столкнется Южная Корея.

Учитывая оживление отношений между Северной Кореей и Россией, Южная Корея еще более напрямую, чем прежде, заинтересована в продолжительности и исходе войны на Украине.

Приобретение Северной Кореей передовых российских технологий значительно расширит масштаб и возможности Северной Кореи как угрозы безопасности полуострова и мира.

Действительно, предполагаемое расширение обязательств по взаимной обороне между Северной Кореей и Россией в соответствии с положениями, предусмотренными в договоре, представляет собой резкое увеличение рисков безопасности для Южной Кореи, что также напрямую связывает нестабильность полуострова с продолжающейся войной в Украине.

Путин уже пригрозил действиями, которые выходят за рамки уровня помощи Северной Корее, на который, как указала Южная Корея, повлекут за собой предоставление прямой военной помощи Украине.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёля может пообещать прямую поддержку Украине в отношении ракетных систем «земля-воздух» , которые усилят защиту Украины от российских бомбардировок.

Этот шаг может быть особенно важным как сигнал Путину о том, что Южная Корея не будет сидеть сложа руки, пока он возрождает отношения с Пхеньяном.

Южная Корея также должна отдавать приоритет любой форме военной помощи, выходящей за рамки оборонительных систем, которые могут помочь скорейшему прекращению военного конфликта.

Источник: thediplomat.