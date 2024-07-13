Китай проводит совместные с Беларусью военные учения на восточной границе НАТО, что является признаком эскалации напряженности между Пекином и возглавляемым США оборонным альянсом.

Согласно заявлению Министерства обороны Китая от 10 июля, учения начались 8 июля в Бресте, городе на границе с Польшей.

В заявлении говорится, что маневры продлятся до середины июля, но точное число задействованных китайских солдат не указывается.

В заявлении также говорится, что обе стороны работают над «совершенствованием методов ведения боя и углублением сотрудничества и коммуникации между двумя армиями».

Китайские дипломаты настаивали, что учения «не направлены против какой-либо конкретной страны».

Однако Министерство обороны Польши раскритиковало сроки проведения учений.

В нем предупреждается о «риске использования рассматриваемых операций в целях дезинформации и пропаганды... с целью приурочить их к саммиту НАТО».

Аналитики полагают, что дата и место проведения учений были выбраны неслучайно, утверждая, что Китай хотел послать НАТО сигнал.

«Многосторонние учения часто используются для подачи политических сигналов», — заявила агентству AFP доктор Келли Грико из аналитического центра по внешней политике и обороне Stimson Centre.

Действительно, она утверждает, что когда речь идет о военных учениях, «речь идет скорее о политическом сигнале, чем о самих учениях».

Она отмечает, что Китай уже четыре раза проводил антитеррористические учения в Беларуси в период с 2011 по 2018 год, но с тех пор этого не делал.

То, что они происходят «так близко к границе, также является частью сигнала», добавила она.

Страны часто организуют совместные учения, чтобы совпасть с событиями за рубежом, не в последнюю очередь в Китае, добавила доктор Элис Экман, старший аналитик по Азии в Институте исследований безопасности Европейского союза.

«В апреле 2023 года китайцы провели совместные учения с Россией в Восточно-Китайском море, недалеко от японских островов, накануне трехстороннего саммита США, Японии и Южной Кореи, чтобы продемонстрировать свое несогласие с проведением такого саммита», — сказал доктор Экман агентству AFP.

Аналогичным образом Китай провел военные маневры в Южно-Китайском море в мае 2024 года, когда встреча США, Японии, Филиппин и Австралии была в самом разгаре, добавила она.

Китай не только сближается с Россией, но и становится все более враждебным по отношению к НАТО.

Источник: straitstimes.