Аналитики предупреждают, что второе президентство Трампа может подорвать глобальные альянсы и обязательства Сеула в сфере безопасности.

В Южной Корее особенно обеспокоены тем, что Трамп может использовать растущие ядерные угрозы со стороны Северной Кореи в качестве рычага, чтобы заставить Сеул нести большую часть расходов на содержание 28 500 американских военнослужащих, размещенных на полуострове, и совместные военные учения, тем самым серьезно напрягая важнейший альянс США и Южной Кореи, говорится в отчете South China Morning Post.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёля, Байден

Несмотря на эти опасения, президент Юн Сок Ёль выразил оптимизм относительно того, что отношения останутся прочными, даже если Трамп вернется к власти, говорится в сообщении.

Тем временем Фред Фляйц, бывший высокопоставленный сотрудник службы безопасности при Трампе, прибыл на этой неделе в Сеул, чтобы успокоить корейские настроения.

В интервью местным СМИ он опроверг утверждения о том, что Трамп угрожал вывести американские войска, если Сеул не заплатит еще миллиарды.

«Я считаю, что президент Трамп ценит дружбу с Южной Кореей. Трамп известен тем, что заключает сделки. Однако это вопрос, требующий переговоров», — цитирует South China Morning Post слова Фляйца, сказанные им в интервью телеканалу Channel-A в Сеуле.

Источник: firstpost.