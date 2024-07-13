Южная Корея готовится к дипломатическому вызову, если Дональд Трамп снова победит на выборах в ноябре.

Аналитики предупреждают, что второе президентство Трампа может подорвать глобальные альянсы и обязательства Сеула в сфере безопасности.

В Южной Корее особенно обеспокоены тем, что Трамп может использовать растущие ядерные угрозы со стороны Северной Кореи в качестве рычага, чтобы заставить Сеул нести большую часть расходов на содержание 28 500 американских военнослужащих, размещенных на полуострове, и совместные военные учения, тем самым серьезно напрягая важнейший альянс США и Южной Кореи, говорится в отчете South China Morning Post.

Несмотря на эти опасения, президент Юн Сок Ёль выразил оптимизм относительно того, что отношения останутся прочными, даже если Трамп вернется к власти, говорится в сообщении.

Тем временем Фред Фляйц, бывший высокопоставленный сотрудник службы безопасности при Трампе, прибыл на этой неделе в Сеул, чтобы успокоить корейские настроения.

В интервью местным СМИ он опроверг утверждения о том, что Трамп угрожал вывести американские войска, если Сеул не заплатит еще миллиарды.

«Я считаю, что президент Трамп ценит дружбу с Южной Кореей. Трамп известен тем, что заключает сделки. Однако это вопрос, требующий переговоров», — цитирует South China Morning Post слова Фляйца, сказанные им в интервью телеканалу Channel-A в Сеуле.

Источник: firstpost.