Вэнс может достичь новых высот в своей преобразующей карьере, возможно, заняв пост вице-президента у человека, которого он когда-то жестко критиковал , бывшего президента Дональда Трампа.

Во время предвыборной кампании Трампа Вэнс был активным доверенным лицом, посещая предвыборные мероприятия, выступая в СМИ и помогая привлекать богатых спонсоров для кампании.

Совсем недавно Вэнс посетил сбор средств для Трампа в Огайо и Калифорнии. Вэнс также помог организовать сбор средств в июне в Кремниевой долине, организованный предпринимателем Дэвидом Саксом, и выступил в качестве точки контакта между Саксом и кампанией Трампа. Сбор средств собрал 12 миллионов долларов.

Однако Вэнс остался верен своей жесткой консервативной политике, в том числе выступая против помощи Украине.

Сенатор-республиканец Джей Ди Венс заявил, что США необходимо признать, что Украине, вероятно, придется "уступить некоторую территорию" России, чтобы прекратить боевые действия. Об этом он сказал CNN.

Венс подчеркнул, что он выступает против предоставления дополнительной помощи Украине, потому что не верит, что страна когда-нибудь сможет побороть Россию.

Сенатор спросил, почему отправка миллиардной помощи Украине поможет ей на этом этапе войны против России, учитывая, что предыдущая не помогла завершить войну.

Источник: abcnews.