Спустя две недели после своего провального выступления на дебатах президент Байден изо всех сил пытается заставить замолчать старших членов партии и спонсоров, призывающих его отменить попытку переизбрания.

В день дебатов 27 июня средние общенациональные показатели опросов между Байденом и Дональдом Трампом были равны.

С тех пор они резко разошлись. Теперь Трамп лидирует на 2,3 пункта, согласно средним показателям опросов FiveThirtyEight.

Опросы в отдельных колеблющихся штатах также склонились в пользу Трампа, причем два штата — Мичиган и Висконсин — перешли от кратковременного преимущества Байдена к небольшому преимуществу Трампа , согласно средним показателям опросов FiveThirtyEight. В других местах преимущество Трампа увеличилось.

Самая большая проблема для Байдена может заключаться в том, что избиратели считают его слишком старым — и чем старше он становится, тем больше они так думают.

Пятьдесят процентов зарегистрированных избирателей считают, что его возраст был «такой проблемой, что он не способен справиться с работой президента», согласно опросу New York Times/Siena, проведенному через неделю после дебатов; этот показатель вырос с 45 процентов неделей ранее.

Модель, опубликованная The Economist, рассматривает Трампа как фаворита 3-1 на победу на выборах в ноябре , в то время как модель FiveThirtyEight по-прежнему рассматривает гонку как подбрасывание монеты.

Это отчасти потому, что за несколько месяцев до выборов опросы являются шумным показателем, и некоторые «фундаментальные факторы» — например, действующий президент Байден — остаются в его пользу.

Источник: The Financial Times.