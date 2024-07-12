Членство Украины в НАТО обрело еще одну пространную формулировку "неизбежный путь", однако помимо этого на саммите были приняты и реальные решения, которые начнут давать результат уже в ближайшее время.

Тем не менее, лидеры продолжают просить у альяса больше истребителей, больше ПВО, более быстрое обучение пилотов и отмену правил нанесения ударов по территории России.

Вероятное возвращение Дональда Трампа в Белый дом добавил атмосферу неопределенности во все происходящее, заставив даже опытных иностранных специалистов гадать, что сделает бывший президент, если победит в ноябре.

«Сейчас для Украины самое главное — чтобы мы отправили ей боеприпасы, а также сняли ограничения», введенные США и другими союзниками на использование подаренного оружия, такого как ракеты большой дальности, на территории России, заявила в интервью министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Что касается конкретной формулировки возможного вступления Украины в НАТО, «все знают, что это в любом случае не произойдет в одночасье, поэтому я не думаю, что нам следует тратить слишком много времени на размышления о формулировке в связи с этим, а сосредоточиться на фактической поставке материалов», — сказал Валтонен.

Дипломаты на саммите выразили удовлетворение формулировками, которые позволяют НАТО держать Украину немного ближе, однако особого желания начать путь к полноправному членству в ближайшее время не наблюдалось, даже со стороны государств на восточном фронте альянса, где антироссийская и проукраинская риторика разгорается сильнее всего.

На саммите было создано новое командование НАТО в Германии, которое будет координировать потоки оружия в Украину и обеспечивать более быструю доставку обещанного оружия, добавляя крайне необходимую функцию координации к часто ситуативному характеру обещаний по странам.

Альянс также разместит посла в Киеве, тем самым еще теснее подтянув страну под зонтик НАТО, даже без формального членства.

Источник: politico.