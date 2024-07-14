Быстрое окончание войны в Украине на российских условиях пошатнуло бы позиции многих западных союзников нашей страны.

В большей части Западной Европы и за ее пределами сделка, которая вознаградила бы Россию за ее агрессию — например, обмен прекращения огня на обширные участки украинской территории или обещание, что Украина никогда не присоединится к НАТО или любому другому западному альянсу — ощущалась бы как умиротворение, а не как миротворчество.

Столп порядка после Второй мировой войны, включающий отказ от перерисовки границ силой, рухнул бы.

Китай не согласен. Для Коммунистической партии в Пекине быстрое, дружественное России, окончание боевых действий на Украине стало бы поводом для празднования.

Проще говоря, это унизило бы администрацию Байдена и каждую державу, которая поддерживает Украину, одновременно подтверждая уверенность Китая в том, что западное единство не может длиться вечно.

Что еще важнее, это дало бы проблеск будущего мирового порядка, который, по словам китайских чиновников и ученых, уже пользуется поддержкой большинства правительств, особенно в развивающемся мире.

По сути, холодная реалистичная версия международных отношений Китая не видит никакого значимого различия между умиротворением и миротворчеством.

«Китай активно продвигает мирные переговоры по-своему», — заверил президент страны и партийный лидер Си Цзиньпин.

Китай поддерживает российского лидера, которого Пекин рассматривает как ценного (хотя и непредсказуемого) партнера в более масштабной борьбе с Западом под руководством Америки.

Но эта эпоха растущих конфликтов также дает Китаю шанс выставить себя миротворцем — даже если его версия мира подразумевает заключение сделок с агрессорами.

Источник: economist.