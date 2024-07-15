Западные дипломаты втайне возмущены публичными оплошностями президента и работают над налаживанием связей с командой Трампа в преддверии ноябрьских выборов.

Для некоторых союзников Америки пришло время сделать ставку на другого человека.

Европейские дипломаты и официальные лица рассказали о своем шоке от неуверенных и полных ошибок публичных выступлений президента Джо Байдена и заявили, что уже начали обращаться к Дональду Трампу.

Поскольку рейтинги Байдена уже снижаются, его собственные сторонники оказывают на него все большее давление , требуя от него отойти в сторону в пользу более молодого кандидата, такого как вице-президент Камала Харрис, чтобы бросить вызов Трампу на президентских выборах в ноябре.

Байден допустил ошибку на президентских теледебатах в прошлом месяце, когда он потерял ход мыслей, что вызвало волну самоанализа среди демократов и других людей, обеспокоенных тем, что принесет новый срок Трампа.

Другой высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне сообщил, что коллеги уже несколько месяцев налаживают контакты с теми, кто, скорее всего, присоединится к команде Трампа, — организуют встречи, посещают одни и те же мероприятия и приглашают союзников Трампа на ужин.

На вопрос, есть ли у нас дома давление не делать этого из-за поляризующего имиджа Трампа, один дипломат ответил: «Нет. Мы бы не выполнили свой долг, если бы не пытались сейчас наладить связи с его людьми».

Другой дипломат сказал, что работа Трампа ускорилась и предшествовала последним оплошностям Байдена.

«Это продолжается уже больше года», — добавил источник. Ключевые европейские должностные лица обращаются к консервативным аналитическим центрам, чтобы донести сообщение об Украине до аудитории, поддерживающей Трампа.

Источник: politico.