Президент Байден попал в точку, вы можете игнорировать нервных демократов , СМИ, экспертов, богатых спонсоров и элиту - они не имеют никакого влияния на его будущее.

Но несколько ведущих демократов, от бывшего президента Обамы до бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, наверняка так считают.

Почему это важно: У них есть авторитет и влияние, чтобы вытолкнуть Байдена — или заставить нервничать демократов, чтобы они на него наехали. Большинство из этих решающих лиц публично молчат или поддерживают. Но все они получают беспрерывные звонки и сообщения с просьбой занять очень публичную позицию, говорят нам чиновники.

Интрига, которая терзает большинство демократов в Палате представителей и Сенате. Если они публично призовут Байдена уйти в отставку, а он останется, они рискуют показаться нелояльными и заплатить цену, если он победит.

Но если они поддержат его решительно, а у Байдена будет еще один момент, похожий на дебаты, и он проиграет, они боятся показаться наивными и соучастниками. Отсюда и оглушительное молчание столь многих.

Вот почему этой небольшой группе лидеров партий вскоре придется решить, что сказать Байдену — уйти в отставку, а его критикам — отступить. По правде говоря, обеим сторонам нужен будет толчок — или подталкивание.

Игроки, за которыми стоит следить:

Почетный спикер Нэнси Пелоси: Бывший спикер в частном порядке говорила людям, что ей очень не по себе от того, что Байден остается.

Представитель Джим Клайберн (демократ от Квинсленда): Публично он на 100% поддерживает Байдена.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер (демократ от Нью-Йорка): высокопоставленный демократ в Сенате держит руку на пульсе своих колеблющихся членов и поддерживает Байдена, пока тот планирует свой следующий шаг.

Бывший президент Обама: Он самый известный и популярный демократ в стране, поэтому любая стратегия выхода будет включать его.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (демократ от Нью-Йорка).

Источник: axios.