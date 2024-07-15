Байдену нужно срочно пересмотреть свою стратегию против Трампа.

Учитывая отсутствие сдержанности, которое пронизывает политический дискурс в наши дни, обычно мало кто обращал внимание на слова, сказанные президентом Байденом.

На прошлой неделе во время частного телефонного разговора со спонсорами Байден заявил: «Мы закончили говорить о дебатах. Пришло время поместить Трампа в яблочко».

Но образное стало буквальным в субботу вечером в Батлере, штат Пенсильвания. Пуля потенциального убийцы превратила в кровавое месиво правое ухо Дональда Трампа.

Один из участников остался мертвым, а двое получили тяжелые ранения. 20-летний стрелок был убит Секретной службой.

Президентская гонка мгновенно перевернулась.

Республиканцы быстро воспользовались возможностью переиначить главный аргумент Байдена против Трампа, который заключается в том, что бывший президент и его крайне правые сторонники представляют угрозу «самой душе этой страны».

Союзники Трампа бросились к бастионам, чтобы заявить, что демократы разжигают насилие своей риторикой, утверждая, что Трамп — будущий диктатор, которого необходимо остановить любой ценой.

Теперь СМИ заполонили мгновенно ставшие культовыми фотографии раненого Трампа с поднятым кулаком, когда его эвакуируют со сцены митинга, а за его спиной развевается американский флаг на фоне ярко-голубого неба.

История показывает, что Трамп получит повышение общественного мнения, по крайней мере временно. Рейтинг одобрения Рональда Рейгана, который снижался до покушения на его жизнь в марте 1981 года, подскочил на 11 процентных пунктов в последующие дни. «

Между тем, вряд ли можно представить себе худший момент для Байдена, чтобы пересмотреть свою стратегию против Трампа. Все признаки указывают на то, что путь Байдена к переизбранию сужается.

Источник: washingtonpost.