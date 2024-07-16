Политика Си Цзиньпина изолирует Китай от остального мира, что в конечном итоге не приносит никакой выгоды.

Китайские государственные СМИ атакуют общественность предупреждениями об иностранных шпионах, заговорах и угрозах, а также заваливают ее негативными изображениями США, Японии и других стран.

Это важный вопрос. Некоторый диссонанс возник в смешанных сообщениях и противоречивых целях Китая.

В последние месяцы высокопоставленные китайские чиновники приложили напряженные усилия, чтобы казаться гостеприимными к иностранцам.

Китайский лидер Си Цзиньпин предпринял необычный шаг, встретившись с американскими руководителями в Сан-Франциско в ноябре прошлого года, а затем снова в марте в Пекине, чтобы убедить их, что Китай открыт для бизнеса, как никогда.

Си также недавно сказал, что хотел бы, чтобы в течение следующих пяти лет в Китае обучалось 50 000 американских студентов.

Однако такие стремления кажутся оторванными от реальности растущей враждебности Пекина по отношению к США и их партнерам.

По сути, Си строит новую Великую стену. Она не существует физически, в камне, но призвана служить той же цели, что и старая — защищать страну от внешних угроз.

Чтобы защитить Китай от этих современных мародеров, Си возводит новый тип укрепления, состоящий из цифровых брандмауэров, законодательства и усиленных репрессий.

Цена для Китая также может быть высокой. Можно утверждать, что ни одна другая страна не выиграла больше от глобализированного мирового порядка.

Отказ от него, даже частичный, поставит эти выгоды под угрозу и затормозит дальнейший рост Китая.

Источник: theatlantic.

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