Большая часть Европы в панике из-за возможного второго президентства Дональда Трампа, беспокоясь, что США прекратят помощь Украине, если он победит в ноябре.

Сенатор от Огайо Дж. Д. Вэнс выступает за изоляционизм США и выступает против помощи Украине, Трамп выбрал его своим напарником.

39-летний сенатор от Огайо — один из самых изоляционистских членов Республиканской партии.

Он категорически против использования дополнительных средств для помощи Украине и раскритиковал то, что он считает чрезмерной зависимостью Европы от Соединенных Штатов, когда дело касается военных инвестиций.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС, которому была предоставлена ​​анонимность для того, чтобы он мог откровенно высказаться по этому вопросу, заявил в интервью, что назначение Вэнса стало «катастрофой» для Украины — и, соответственно, для Европейского союза, который поддержал Киев в его борьбе с российской агрессией.

Вэнс сыграл центральную роль в попытке заблокировать законопроект о помощи Украине в начале этого года в Сенате, и хотя эта попытка не увенчалась успехом, Вэнс заявил журналистам в то время: «Мы смогли ясно дать понять Европе и остальному миру, что Америка не может выписывать пустые чеки бесконечно».

«У нас просто нет производственных мощностей, чтобы поддерживать наземную войну в Восточной Европе бесконечно. И я думаю, что лидеры обязаны донести это до своего населения», — сказал Вэнс.

«Как долго это будет продолжаться? Сколько это будет стоить? И, что важно, как мы на самом деле должны производить оружие, необходимое для поддержки украинцев?»

Также на умы европейцев давят протекционистские импульсы Вэнса, которые могут помешать торговым отношениям Европы с Соединенными Штатами. Сенатор от Огайо является ярым защитником американского производства и выступает за введение пошлин на импорт.

Внешняя политика Вэнса в стиле Трампа, Америка прежде всего, распространяется и на более общую критику Европы и НАТО. В своей речи в Сенате в апреле он раскритиковал Европу за то, что она не тратит достаточно средств на оборону.

Источник: politico.