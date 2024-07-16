Выбрав Вэнса, Трамп возвысил ведущую фигуру правого популистского движения, порожденного подъемом Трампа, а не кого-то из другой фракции консервативного движения.

Вэнс был громогласным критиком помощи США Украине, сторонником ограничительной иммиграционной политики и агрессивной операции по депортации и сторонником протекционистского торгового режима Трампа и высоких пошлин на импортные товары.

«Это часть повестки дня по реиндустриализации страны», — сказал Вэнс в апреле.

Другими словами, Трамп выбрал фаворита MAGA, который, по его мнению, может укрепить избирателей из Rust Belt в спорных штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.

Он также популярен среди определенной группы доноров Кремниевой долины, которые могут воспользоваться их огромными запасами богатства в ближайшие месяцы.

Для бывшего президента Вэнс обладает двумя основополагающими достоинствами одновременно. Его нелегкое прошлое дает ему подлинную связь с белыми избирателями рабочего класса, которые оживляют базу Трампа и будут иметь огромное влияние на выборах.

В то же время его бунт против элит, в кругах которых он когда-то вращался, придает ему привлекательность отступника.

Эти характеристики отличают его от других главных кандидатов на пост вице-президента Трампа. Губернатор Северной Дакоты Даг Бергум считался надежным выбором, который нравился бизнес-сообществу.

Со своей стороны, Вэнс был наиболее идеологически близок Трампу. Источники, знакомые с мышлением Трампа, говорят, что бывший президент был впечатлен его недавними появлениями на телевидении, подчеркивая его красноречивую харизму и способность быстро соображать. В последние годы у них также сложились личные отношения.

Трамп часто звонит ему без предупреждения, чтобы обсудить политическую стратегию. «Иногда он следует моим советам. Иногда он не следует моим советам», — сказал мне Вэнс прошлой весной. «Иногда он дает мне советы».

Источник: time.

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