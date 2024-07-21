Недавняя волна чисток, исчезновений и загадочных смертей среди действующих и бывших чиновников является тому примером — на ее фоне режим Си выглядит странным даже на фоне стандартных отклонений от нормы в контролируемом КПК Китае.

Министр иностранных дел (Цинь Ган) исчез, и никто, кроме Си и его приспешников, не знал, жив он или мертв. Популярный бывший премьер (Ли Кэцян) утонул. Его смерть не расследовалась и не была объяснена.

Два министра обороны (Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу) были подвергнуты чистке в конце июня. Оба они были исключены из КПК, что предвещает дальнейшее наказание в будущем.

По оценкам, около 120 высокопоставленных чиновников, включая военных, руководителей государственных предприятий и национальных лидеров, так или иначе покинули свои посты ( включая командующих ракетными войсками Народно-освободительной армии, ключевого элемента вооруженных сил).

Эти недавние аресты знаменуют собой нечто новое.

За 14 лет с момента его прихода к власти силы безопасности Си арестовали, приговорили или казнили около 2,3 млн правительственных чиновников . Но мало кто из них имел такой высокий статус.

Так что же происходит? Это один из парадоксов коммунистического Китая, что антикоррупционные кампании делают очень мало для борьбы с коррупцией. Потому что это не цель.

Почти все коммунистические кадры коррумпированы, потому что коррупция встроена в систему как средство вознаграждения за лояльность.

Обратная сторона медали в том, что (обоснованные) обвинения во взяточничестве могут быть выдвинуты в любое время. Си использует антикоррупционные кампании как средство избавиться от нелояльных или опасных.

Огромные государства могут казаться неприступными снаружи, но при этом гниющими изнутри.

Источник: cepa.org.