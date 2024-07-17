Британский Красный Крест заявляет, что тысячи людей подверглись риску, и призывает к улучшению мер безопасности и схем переселения.

По данным Британского Красного Креста, тысячи украинских беженцев, бежавших в Великобританию в поисках убежища после вторжения России, подверглись риску остаться без крова.

В отчете гуманитарной организации говорится, что, хотя в целом программы правительства Великобритании стали спасательным кругом для семей, ищущих убежища, некоторые украинцы столкнулись с недостатками в процедурах обеспечения безопасности и отсутствием достаточной подготовки и постоянной поддержки со стороны хозяев.

С момента запуска программы Homes for Ukraine в 2022 году более 9000 из примерно 200 000 семей, размещенных в Великобритании, оказались под угрозой остаться без жилья. Это часто происходит из-за разрыва отношений с принимающими семьями и трудностей с доступом к частному рынку жилья.

Было обнаружено, что украинцы в четыре раза чаще, чем население в целом, сталкиваются с бездомностью. В период с февраля по середину июня 2024 года среднее еженедельное количество новых прибытий из Украины составило 379 человек.

Красный Крест призывает к улучшению мер безопасности в рамках программ размещения, а также к тому, чтобы правительство опиралось на положительный опыт программ размещения на Украине и применяло извлеченные уроки в будущих программах переселения беженцев.

В докладе также содержится призыв к оказанию дополнительной помощи перемещенным лицам в доступе к частному арендному сектору, увеличению доступного жилья и разработке национальной стратегии интеграции, которая будет способствовать более равной поддержке всех перемещенных лиц.

Источник: theguardian.