Поляризация растет по всей Европе и на Западе, но нигде это не проявляется так ясно, как в бывшей советской республике Грузия.

Недавно в Грузии был принят «российский закон», подражательный законодательный акт, "импортированный" из Москвы.

Он обязывает грузинские группы гражданского общества регистрироваться в качестве иностранных агентов, если они получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, несмотря на массовые протесты и широко распространенное насилие со стороны полиции.

Закон должен быть введен в действие этим летом, как раз вовремя, чтобы парализовать гражданское общество и прижать оппозиционные партии перед решающими парламентскими выборами в стране 26 октября.

На фоне протестов правящая партия «Грузинская мечта» сбросила маску.

«Грузинская мечта» не утверждает, что хочет отказаться от пути в ЕС и НАТО. Напротив, она хвастается, что под ее надзором Грузия была признана кандидатом в ЕС.

Со своей стороны, ЕС слишком долго дистанцировался от правительства в Тбилиси, которое нагло отряхнуло российский закон — отложенный после первых протестов в прошлом году — всего через несколько недель после того, как в декабре Грузии предоставили статус кандидатуры.

Европейские лидеры и институты осудили закон и насилие полиции против демонстрантов, которые мобилизовались во второй раз весной, чтобы остановить закон, — на этот раз безрезультатно. Однако в глазах гражданского общества и оппозиции европейская критика была слишком робкой.

Массовые демонстрации против российского закона, как в 2023 году, так и в этом году, говорят нам, что у нее есть убедительные доводы, способные мобилизовать людей и вернуть Грузию на путь демократии и ЕС.

Источник: theguardian.