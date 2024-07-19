Это была неожиданная победа, Пезешкиан — относительно умеренный, который пообещал сотрудничать с Западом, прекратить фильтрацию интернета и прекратить преследование женщин полицией нравов — программа, не одобренная духовной элитой страны.

Вместо этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи хотел президента по образцу жесткого предшественника Пезешкиана, Эбрагима Раиси, который погиб в мае в результате крушения вертолета.

В результате большинство экспертов считали, что Хаменеи будет маневрировать, чтобы обеспечить избрание еще одного проверенного консерватора.

Но хотя Пезешкиан может придерживаться взглядов, отличных от взглядов Раиси, на практике его правительство может работать во многом так же, как и его предшественник.

Новый президент Ирана, как и предыдущий, предан структуре и идентичности Исламской Республики.

Победа Пезешкиана может привести к некоторым политическим изменениям. Например, его правительство может заключить скромное ядерное соглашение с Вашингтоном.

Оно также может создать некоторое социальное и политическое пространство для своих граждан, особенно для молодежи и женщин. Если его меры будут реализованы, они облегчат тяготы повседневной жизни иранцев и укрепят чувство надежды и оптимизма.

Источник: foreignaffairs.