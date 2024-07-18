Громкое восхищение Дж. Д. Вэнсом Венгрией Орбана говорит само за себя, когда личность кандидата на пост вице-президента от республиканцев стала известна, из заметного угла раздались одобрительные возгласы.

Бывший президент Дональд Трамп выбрал сенатора Дж. Д. Вэнса — амбициозного венчурного капиталиста, ставшего политиком, с продаваемым прошлым, который когда-то осуждал Трампа, но теперь является знаменосцем «Америка прежде всего» — в качестве своего напарника.

Это решение приветствовали многие в трампистском крыле партии, которые приветствуют популистские импульсы Вэнса и его воинственную жесткую политику. Его также приветствовал Балаж Орбан, главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана.

«Администрация Трампа-Вэнса звучит как раз то, что нужно», — написал венгерский агент в Twitter , приложив к фотографии их у сенаторского офиса Вэнса.

Чувство взаимно: симпатия американских консерваторов к Венгрии Орбана хорошо документирована. Несмотря на малочисленное население и незначительную экономику этой европейской страны, ее превращение под руководством долго правящего премьер-министра в оплот нелиберального национализма завоевало поклонников на Западе.

Неоднократные победы Орбана на выборах , его запугивание либерального гражданского общества и независимых СМИ, его нативистская позиция против миграции и его перестройка венгерского государства по своему образу и подобию — все это рассматривается как вдохновение, как пример устойчивой победы правых, которому можно подражать в других местах.

За свою относительно короткую политическую карьеру Вэнс неоднократно выражал свою поддержку националистическому проекту, взращенному Орбаном.

Будучи открытым скептиком в отношении финансирования сопротивления Украины российскому вторжению, Вэнс присоединился к несколько дружественным Кремлю позициям Орбана по войне.

Он критиковал на Европейский союз за удержание средств Венгрии и предыдущему правому популистскому правительству Польши из-за опасений по поводу подрыва верховенства закона в обеих странах; Вэнс обвинил Брюссель в «навязывании либеральных, империалистических взглядов» остальной части континента.

Источник: washingtonpost.

Читайте также:

Покушение на Трампа на предвыборном митинге: что известно о подозреваемом, подробности инцидента.

Как избирательная кампания Трампа раскрывает его диктаторские намерения: в чем главная опасность для демократов.

Байден переживает критический момент: демократы усилили призывы отказаться от выборов.