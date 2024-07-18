Визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин подчеркивают растущую напряженность между стратегическими целями НАТО и политической сплоченностью Европы.

Выступая в роли действующего президента Европейского союза, Орбан предпринимал попытки наладить отношения с Россией и Китаем не только продемонстрировал расхождения в подходах Европы к ведущим мировым державам, но и создал разногласия, которыми могут воспользоваться противники Запада.

Рост популистской, антиинтернационалистской политики во Франции, Германии и США еще больше обострил уязвимость трансатлантического партнерства.

Встречи Орбана с президентом России Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином дали понять, что Венгрия готова наладить более тесные связи с державами, на которые многие западные лидеры смотрят с подозрением, если не с открытой враждебностью.

Его действия при обсуждении судьбы Украины можно рассматривать как прямой вызов коллективной позиции, которую НАТО и ЕС стремятся поддерживать в отношении российской агрессии и напористых глобальных амбиций Китая.

Это было подчеркнуто 16 июля, когда выяснилось, что он написал другим лидерам ЕС, заявив, что Дональд Трамп хочет немедленных переговоров между Россией и Украиной, если он победит в ноябре. Орбан обвинил ЕС в подражании «провоенной политике США» и сказал, что это необходимо прекратить.

Его мотивы многогранны. В экономическом плане Венгрия выиграла от инвестиций и энергетических сделок как с Россией, так и с Китаем . В политическом плане его бренд нелиберальной демократии находит идеологический резонанс с авторитарными тенденциями Москвы и Пекина.

Стратегически положение Венгрии в НАТО и ЕС позволяет венгерскому лидеру использовать свои отношения с Россией и Китаем для укрепления своего внутреннего и международного положения.

Напряжение между стратегическими целями НАТО и действиями таких государств, как Венгрия, представляет собой существенную проблему.

В то время как НАТО фокусируется на коллективной обороне и сдерживании , особенно против российского экспансионизма и китайского влияния, подход ЕС более фрагментирован, и его члены преследуют собственные дипломатические и экономические интересы, иногда в ущерб единой позиции.

Источник: cepa.org.